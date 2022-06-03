По словам высокопоставленного представителя обороны США, украинские солдаты приступили к учениям с ракетными артиллерийскими системами американского производства на одном из европейских полигонов.

"Тренеры работают с украинцами в неизвестном месте за пределами страны. Ожидается, что первый раунд учений будет продолжаться около 3 недель”, – написал корреспондент АВС Мэтт Сейлер в Twitter.

В рамках последнего пакета помощи США для Украины стоимостью 700 миллионов долларов Министерство обороны включило четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142 или HIMARS.

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По словам заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Кала, HIMARS были предварительно размещены в Европе, чтобы быстро доставить их в Украину и начать обучение как можно скорее.

Система M142 HIMARS позволяет запускать многоразовые высокоточные ракеты. Эти ракеты способны поразить цель на расстоянии более 40 миль (60 км). Кроме того система HIMARS обеспечивает повышенную точность.