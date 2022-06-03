За словами високопоставленого представника оборони США, українські солдати розпочали навчання з ракетними артилерійськими системами американського виробництва на одному з європейських полігонів.

"Тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни. Очікується, що перший раунд навчання триватиме близько 3 тижнів», – написав кореспондент АВС Метт Сейлер у Twitter.

У рамках останнього пакету допомоги від США для України вартістю 700 мільйонів доларів Міністерство оборони включило чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 або HIMARS.

Також цікаво польські САУ KRAB: опис та характеристики

За словами заступника міністра оборони з питань політики Коліна Кала, HIMARS були попередньо розміщені в Європі, щоб швидко доставити їх в Україну та почати навчання якомога швидше.

Система M142 HIMARS дозволяє запускати багаторазові високоточні ракети. Ці ракети здатні вразити ціль на відстані понад 40 миль (60 км). Окрім того, система HIMARS забезпечує підвищену точність.