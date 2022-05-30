Українська армія отримала з Польщі 18 самохідних гаубиць KRAB. Які їх характеристики?

AHS Krab – сучасна польська самохідна гаубиця калібру 155 мм з довжиною ствола 52 калібру. Вона побудована польским заводом Huta Stalowa Wola. Башта та гармата побудована за ліцензією британської AS90/52, а гусеничний хід – ліцензія корейської Samsung Techwin, який використовується в гарматі K9 Thunder.

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“КРАБи” використовуються польською армією протягом кількох років. Контракт на їх виробництво був укладений у 2016 році і передбачав поставку майже 100 гаубиць. Два роки тому Міноборони оновило контракт і замовило ще більше зброї.

Гармата калібру 155 мм довжиною 52 калібру, розміщена на люльці, має самопідсилений ствол з електроприводом. Зарядження напівавтоматичне, детонатори ракет налаштовані електронно. Кут вогню по горизонталі 360 градусів, по вертикалі від -3,5 до +70 градусів. Швидкість обертання вежі, а разом з тим і зміна кута піднесення ствола становить 10 градусів за секунду.

Крім того, «Краб» має 12,7-мм великокаліберний кулемет WKM-B, встановлений на базі, і приціл К-10Т на даху вежі.

Скорострільність чергами — 3 постріли за 10 секунд, вогонь високої інтенсивності — 6 пострілів за хвилину, практична скорострільність — 2 постріли за хвилину. Мінімальна дальність — 4,5 км, максимальна — 40 км. Час, необхідний для переходу гаубиці з похідного в бойове положення і виходу з поста після пострілу становить 30 секунд. Запас боєкомплекту - 29 ракет і 28 снарядів.

Серед обладнання КРАБ:

Наземна навігаційна та топографічна система зв'язку FiN 3110L + GPS;

Система управління вогнем ТОПАЗ;

система внутрішнього та зовнішнього зв'язку FONET (Цифрове радіо та персональне радіо для персоналу);

денні та нічні приціли спостереження водія та командира;

система оповіщення та самозахисту «Обра-3» ССП-1;

прямий приціл для стрільби;

балістична РЛС МВРС-700 SCD.

Польща є другим за величиною донором військового обладнання для України.

Серед озброєння, яке надійшло в Україну з Польщі з 24 лютого – близько 250 танків Т-72, самохідних гаубиць 2С1 Goździk, реактивних систем залпового вогню «Град». Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 і Су-27. Крім важкої техніки, передані дрони виробництва польської WB Electonics. З польського арсеналу також були виділені переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, велика кількість боєприпасів.