Йдеться про системи залпового вогню M270.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно заявив, що Сполучене Королівство прийняла остаточне рішення передати Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню M270.

Щоб опанувати такі системи, наші артилеристи мають прибути до Великої Британії "у найближчі тижні", тренування відбуватимуться саме на британській території, пише BBC.

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Яку саме кількість систем M270 Британія планує передати Україні, і в який строк – офіційно не розкривається.

За даними BBC, для початку британці передадуть ЗСУ лише три такі РСЗВ. Хоча, у них таких систем не багато – лише 37, за даними довідника The Military Balance за 2021 рік.

У квітні 2021 року Велика Британія розпочала програму модернізації своїх M270, цикл розрахований на 4 роки. Головний елемент модернізації – оновлення елементів корпусу, адаптація пускових установок для запуску перспективних ракет GMLRS-ER з дальністю стрільби до 150 км та ракет PrSM з дальністю стрільби до 500 км.

Така програма має на меті подовжити строк служби британських M270 до 2050 року.