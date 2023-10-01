У минулому Володимир був водієм вантажівки у передмісті Києва, а нині водить сучасний двоповерховий автобус вулицями одного з найкрасивіших курортних міст на півдні Англії.

Війна внесла корективи в спокійне життя 61-річного Володимира Сиротюка, який працював водієм на одному зі складів біля Києва. Після нападу росіян довелось виїхати за тридев’ять земель, аж у Брайтон, що на узбережжі Ла-Маншу. Сидіти без діла на соціальній допомозі, яку британський уряд виплачує українським біженцям, не хотілося. Можна було б влаштуватися різноробом на будівництво, двірником у муніципальну службу, та маючи за плечима чималий водійський стаж і досвід, хотілося працевлаштуватися за спеціальністю.

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Вчитися ніколи не пізно

В Англії, як і у будь-якій європейській країні, також нестача водіїв, не кажучи уже про досвідчених профі за кермом. А Сиротюк якраз справжній професіонал. Отож подався прямісінько на ярмарок вакансій. Там поглянули на документи, дізналися про стаж і запропонували пройти курс перенавчання у Центрі зайнятості й перекваліфікуватися у водія двоповерхового автобуса.

Так чоловік з Київщини опинився під опікою Brighton and Hove Jobcentre, що перебуває у партнерстві з Департаментом праці та пенсійного забезпечення. Під патронатом цієї служби організовано різноманітні курси, в т. ч. підготовки водіїв автобусів.

Приємним бонусом було й те, що курсами опікувалися й майбутні роботодавці, які підбирали собі кадри. Отож, проблем з перенавчанням та компенсацією витрат на заміну українських водійських прав на британські не було. Як і з працевлаштуванням.

Пройшовши навчання за схемою найму українських біженців, яку запровадив Департамент праці та пенсійного забезпечення, Володимир Сиротюк відразу ж потрапив у поле зору компанії Brighton & Hove Buses з великою кількістю дочірніх підприємств по всій Великобританії. Досвідченого водія, запримітили відразу – статний, завжди усміхнений та доброзичливий.

Звісно, Володимир швидко адаптувався до нових реалій. Водити величезний і височезний автобус виявилося не складно. Значно більших зусиль потребувала перебудова свідомості до лівостороннього руху. Однак й це вдалося подолати – налаштував себе на праве кермо і наче все життя їздив вулицями Брайтона.

Ось так українець почав їздити на автобусах з логотипом Brighton & Hove компанії Go-Ahead. Працевлаштування там оформлено в рамках урядової ініціативи вербування людей, переміщених через війну.

В статусі осілості й права працевлаштування

Компанія Go-Ahead почала працевлаштування українців ще з листопада минулого року. Тоді Brighton & Hove та Metrobus у партнерстві з Департаментом праці та пенсій запросили майбутніх працівників на День відкритих дверей. Після цього сумнівів уже не було: Сиротюк приєднався до команди Brighton & Hove Buses.

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Наші співвітчизники по прибуттю до країни отримують статус осілості у Британії й автоматично набувають дозвіл на працевлаштування. Окрім цього, уряд спростив процес обміну українських водійських прав на британські – працюй, якщо здоров’я дозволяє.

Осторонь не стоїть і компанія Go-Ahead, в якій працює Володимир. Там запровадили нову політику щодо українців, починаючи від спеціальної програми навчання біженців і закінчуючи працевлаштуванням та підтримкою таких людей.

"Ми надзвичайно раді Володимиру в нашій команді. Як компанія, ми можемо запропонувати роботу людям з України, які прагнуть повернутися в мирне життя. Ми продовжуємо допомогти біженцям, таким як Володимир, знайти роботу, спокій та безпеку у Великобританії", – розповідає виконавчий директор Brighton and Hove Buses Ед Уіллс.

Добре там, де нас немає

Володимир Сиротюк своїм працевлаштуванням задоволений. Оформлений офіційно. Тут, на щастя, не знають, що таке "зарплата в конверті". Компанія ретельно дотримується усіх законодавчих актів. Окрім заробітної плати, ще є соціальний пакет, а новачкам ще й виплачують одноразову допомогу, у нас це називається "підйомні".

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"Мені подобається у Великій Британії. У мене тут моя сім’я. Дочка цього літа закінчила університет, вивчилась на архітектора, це також мені полегшило влаштування в країні. Я б закликав своїх друзів з України приїхати сюди, кому це дозволено, і серйозно подумати про те, щоб бути водієм автобуса, як я. Я вожу місцевих жителів, туристів і це приносить задоволення", – ділиться враженням Володимир Сиротюк.

Володимир розмір зарплати дипломатично не озвучив, але це не таємниця. Редакція Авто24 провела власний моніторинг служб працевлаштування Брайтона. Як з’ясувалося, кадрові та рекрутингові агенції вербують (запрошують) на роботу водіїв автобусів, пропонуючи в середньому зарплату від 12 до 12,5, а подекуди й трішечки більше англійських фунтів стерлінгів (GBP) за годину роботи. Якщо це перевести в гривні, то за кожні 60 хвилин тамтешній водій заробляє 534 грн.

Звісно, сталої величині в оплаті праці водіїв автобусів Брайтон не має. Зарплати в різних компаніях відрізняються, як в погодинній тарифікації, так і в щотижневій та місячній. До уваги беруться навіть ставка на будні та робота у суботу і неділю, коли тарифікація роботи водіїв у вихідні дні зростає.

Найсвіжіша інформація подана на сайті рекрутингової агенції Glassdoor. Там станом на 19 вересня ц.р. набирають (вербують) водіїв автобусів, обіцяючи середню річну зарплату у розмірі 28 989 фунтів стерлінгів, тобто десь 2 415 фунтів стерлінгів у місяць. Якщо по курсу Мінфіну України станом на 29 вересня перевести цю суму у гривні, то середня зарплата водія автобуса в Брайтоні становить якихось 109 129 гривень у місяць. Чужі гроші рахувати не будемо. Тим паче чесно зароблені.

А у переддень професійного свята усіх водіїв редакція Авто24 бажає Володимиру Сиротюку бадьорості та вправності за кермом: через кілька тижнів наш земляк у далекому Брайтоні відзначатиме День автомобіліста за українським календарем.

Фото: Go-Ahead