Британська благодійна організація SHAP, що поставляє в Україну гуманітарні вантажі та техніку, отримала із різних міст Англії пропозиції безоплатно прийняти у них на передачу нашій країні 40 автобусів різних розмірних груп.

Муніципальні та приватні автоперевізники з усіх куточків Великобританії відгукнулися на кинутий влітку заклик офісу Swindon Humanitarian Aid Partnership не утилізувати старі автобуси, а привести їх до належного технічного стану і передати для подальшої централізованої поставки в Україну уже у вигляді мобільних госпіталів, пересувних шкільних класів тощо.

Благодійний хаб попутно зі збором гуманітарки зайнявся переобладнанням автобусів у мобільний медико-санітарний, побутовий та освітній транспорт.

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Великого розголосу набув цей клич після того, як у травні нинішнього року перший такий автобус, обладнаний лікарняними ліжками, моніторами та усіляким устаткуванням, згадане партнерство передало Україні прямо на площі біля Вестмінстерського палацу, Палати лордів Великої Британії.

Той самий перший мобільний госпіталь для ЗСУ. Фото: SHAP

Нині SHAP кинув заклик до усіх співвітчизників на збір коштів, оскільки безоплатно отримані від автоперевізників автобуси хоча й у доброму стані, але їх переобладнання під спеціалізований транспорт та перегін в Україну потребують чимало коштів. Процес пішов.

Чергове постачання автобусів в Україну відбулася у першій декаді вересня. Три автобуси-довгоміри, що раніше були задіяні на перевезенні пасажирів з аеропорту Лутона до одноіменної сусідньої залізничної станції, передав благодійній організації оператор цієї лінії Go-Ahead Group.

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Ще весною автобуси у корпоративній фіолетовій лівреї перевозили відпочиваючих та їхній багаж двокілометровим маршрутом між терміналом летовища і залізницею. Однак віднедавна там запустили в експлуатацію екологічну монорейкову дорогу, вивільнивши дизельні версії автобусів. Частина рухомого складу безоплатно відійшла благодійній організації для передачі Україні.

Низькопідлогові гнучкі автобуси Volvo B7L зчленованого виконання, що курсували по маршруту кожні 15 хвилин, попередньо пройшли у перевізника позачергове ТО і санітарну обробку салону. Вони свого часу експлуатувалися компанією First Bus у Брістолі, якою керувала франшиза Thameslink, а потім були перекуплені Go-Ahead.

Низькопідлоговий гнучкий автобус Volvo B7L зчленованого виконання вже на службі ЗСУ. Фото: SHAP

У хабі благодійників машини переробили, два з них отримали побутову спеціалізацію. Там нашим захисникам можна відпочити, помитися, щось випрати – у салоні є душ, туалет. Одна машина перероблена під освітню як історико-музейний клас.

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Доставка відбулася за складним логістичним маршрутом. Машини попутно завантажили гуманітарними вантажами. Спочатку благодійники перегнали автобуси в припортове місто Келе у Франції, де після довгих дебатів з французькою митницею все-таки перетнули кордон Євросоюзу і передали машини українським водіям.

Наші хлопці хоча й жахалися майже 18-метрових «гармошок» з правим кермом, але швидко призвичаїлися і пройшли весь шлях до України без пригод.

Британські автобуси-довгоміри з гуманітарним вантажем в салонах подолали відстань від волонтерського хабу до кінцевої точки маршруту у понад 2400 кілометрів. Фото: SHAP