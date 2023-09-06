Британське оборонне відомство за дорученням уряду підготувало для передачі ЗСУ 23 розвідувально-патрульні броньовані машини Scimitar MK2.

Таку новину на своїй сторінці в соцмережі повідомила компанія Rheinmetall Bae Systems Land (RBSL). Спеціалісти цього невеличкого заводу були відкомандировані до одного з військових підрозділів для технічної допомоги механікам у проведенні ТО і сервісного обслуговування запланованих для передачі броньовиків.

Протягом місяця усі 23 гусеничні машини виробництва BAE Systems пройшли повне технічне обслуговування: для кожної одиниці техніки проведено діагностику систем та агрегатів, виявлено несправності, розроблено карту ремонту і сервісного супроводу.

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Нагадаємо, BAE System – це те провідне підприємство ВПК Великобританії, з яким в останній день серпня нинішнього року Україна у присутності Президента Володимира Зеленського підписала угоду про спільне виробництво озброєнь на території нашої держави.

І хоча техніка CVR(T) MK2 в укладеній угоді ніде не згадується, цей факт знаковий: озброєння британського бренду надходить до нас різними каналами союзницької підтримки. Підготовлені до передачі машини – представники легкої групи бронетехніки.

Модернізована розвідувальна машина Scimitar Mk2 має вагу 12 250 кг. Розрахована на екіпаж із трьох осіб – командира, навідника гармати та водія. До речі, для перших двох довелося ставити конструкцію захисту від перекидання.

Щодо водія, то розробники подбали про додатковий простір для його голови, дозволяючи інтегрувати сидіння із захистом від вибухів. Для поліпшеного пересування машини у темряві для водія встановили систему нічного бачення.

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Сидіння для усіх членів екіпажу захищені від мінних вибухів, а збільшений простір автомобіля забезпечує комфортні умови для роботи екіпажу. До люксових стандартів також можна віднести й стандартну комплектацію салону системою кондиціонування повітря.

Гусеничний транспортер оснащений керамічною балістичною бронею Plasan для посиленого захисту від загроз кінетичної енергії (KE). На корпус також прикріплено стрижневу броню для захисту від реактивних гранатометів (RPG), а паливні баки захищені від вибухів.

Scimitar Mk2 також отримав удосконалену ходову частину, що складається з металевих гусениць і вдосконалених опорних коліс. Плавності ходу додає полегшена торсіонна підвіска з демпферними блоками. До речі, гусениці тут можуть бути у двох версіях – металеві та гумові.

Основним озброєнням є 30-мм гармата L21 Rarden, скорострільність якої сягає 90 пострілів на хвилину. З обох сторін вежі з електроприводом обертання та двома люками командира і навідника встановлено чотири 66-мм гранатомети. З додаткового озброєння тут спарений 7,62-мм кулемет загального призначення.

Легкий броньований автомобіль Scimitar Mk2 комплектується дизельним двигуном Cummins BTA 5,9 л максимальною потужністю 235 к.с. та автоматизованою коробкою передач TN15E+ виробництва David Brown.

Максимальна швидкість на дорогах 80 км/год, а по бездоріжжю удвічі менша, але все залежить від рельєфної поверхні.

У публікації використано фото виробника та з відкритих джерел