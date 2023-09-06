Британское оборонное ведомство по поручению правительства подготовило для передачи ВСУ 23 разведывательно-патрульных бронированных машин Scimitar MK2.

Такую новость на своей странице в соцсети сообщила компания Rheinmetall Bae Systems Land (RBSL). Специалисты этого небольшого завода были откомандированы в одно из военных подразделений для технической помощи механикам в проведении ТО и сервисного обслуживания, запланированных для передачи броневиков.

В течение месяца все 23 гусеничные машины производства BAE Systems прошли полное техническое обслуживание: для каждой единицы техники проведена диагностика систем и агрегатов, выявлены неисправности, разработана карта ремонта и сервисного сопровождения.

Читайте также Великобритания передаст Украине сверхмощное оружие

Напомним, BAE System – это то самое ведущее предприятие ВПК Великобритании, с которым в последний день августа нынешнего года Украина в присутствии Президента Владимира Зеленского подписала соглашение о совместном производстве вооружений на территории нашего государства.

И хотя техника CVR(T) MK2 в заключенном соглашении нигде не упоминается, этот факт знаковый: вооружение британского бренда поступает к нам разными каналами союзнической поддержки. Подготовленные для передачи машины – представители легкой группы бронетехники.

Модернизированная разведывательная машина Scimitar Mk2 весит 12 250 кг. Рассчитана на экипаж из трех человек – командира, наводчика пушки и водителя. Кстати, для первых двух пришлось ставить конструкцию защиты от опрокидывания.

Что касается водителя, то разработчики позаботились о дополнительном пространстве для его головы, позволяя интегрировать сиденья с защитой от взрывов. Для улучшенного передвижения машины во тьме для водителя установили систему ночного видения.

Читайте также Военное баги ищет нового владельца в Британии

Сидения для всех членов экипажа защищены от минных взрывов, а увеличенное пространство автомобиля обеспечивает комфортные условия для работы экипажа. К люксовым стандартам можно также отнести и стандартную комплектацию салона системой кондиционирования воздуха.

Гусеничный транспортер оснащен керамической баллистической броней для усиленной защиты от угроз кинетической энергии (KE). На корпус также прикреплена стержневая броня для защиты от реактивных гранатометов (RPG), а топливные баки защищены от взрывов.

Scimitar Mk2 также получил усовершенствованную ходовую часть, состоящую из металлических гусениц и усовершенствованных опорных колес. Плавность ходу добавляет облегченная торсионная подвеска с демпферными блоками. Кстати, гусеницы здесь могут быть в двух версиях – металлические и резиновые.

Основным вооружением является 30-мм пушка L21 Rarden, скорострельность которой достигает 90 выстрелов в минуту. С обеих сторон башни с электроприводом вращения и двумя люками командира и наводчика установлено четыре 66-мм гранатомета. Из дополнительного вооружения здесь спаренный 7,62-мм пулемет общего назначения.

Легкий бронированный автомобиль Scimitar Mk2 комплектуется дизельным двигателем Cummins BTA 5,9 л максимальной мощностью 235 л.с. и автоматизированной коробкой передач TN15E+ производства David Brown.

Максимальная скорость на дорогах 80 км/ч, а по бездорожью вдвое меньше, но зависит от рельефной поверхности.

В публикации использованы фото изготовителя и из открытых источников