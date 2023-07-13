Достаточно редкий военный багги выставлен в Англии на аукцион Bonhams: бричка с двигателем VW разрабатывалась для войны в Ираке, но проект дальше нескольких тестовых машин не пошел и громко провалился.

Редкая британская военная легкая ударная машина Longline MkII Light Strike Vehicle (LSV), некоторое время служившая в составе Специальных воздушных сил во время первой войны в Персидском заливе, довольно дорогая. По оценке экспертов Bonhams, этот лот потянет от 28 000 до 30 000 фунтов стерлингов, то есть от 35 550 до 38 085 долларов.

Автомобиль сегмента LSV имеет 1,9-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель Volkswagen (140 л.с.) с водяным охлаждением и полный привод. Этот силовой агрегат большинству знаком по комплектации фургона Transporter.

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Здесь спартанские условия салона, начиная со спортивных жестких кресел. На панельном щитке минимум приборов. Брони нет, считай, демилитаризированная машина. Она способна на шоссе удерживать скорость почти сто км/ч.

На трассе будет держать сотню. Фото: Bonhams

В нынешнем состоянии Longline Ricardo MkII 1990 года выпуска адаптирован для передвижения по дорогам общего пользования. Здесь есть необходимые передние и задние плафоны габаритов, поворотов, стоп-сигнал и фары, а сиденья оснащены ремнями безопасности.

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Военизированной эта машина серийно так и не стала из-за частых поломок подвески, вылившихся в проблему. Недостаток грузоподъемности для длительных миссий также был недостатком. Сначала компания Longline рассчитывала по заказы LSV от военных, но те отказались от таких машин.

Такие спартанские условия и простота Dune Buggy не удивляют – автомобиль ищет непоседливого хозяина. Фото: Bonhams

Баги LSV имеет сходство с ISV, который GM Defense сейчас снабжает армии США. У той ISV есть место для девяти солдат и всего их снаряжения, что гораздо лучше для оборонного ведомства. К тому же компания GM Defense недавно показала концепт аналогичной машины, в котором базовым является электромобиль GMC Hummer.