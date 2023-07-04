В продуктовой линейке General Motors GM Defense в скором времени появится новый военный электромобиль на базе GMC Hummer EV.

Новая концепция (eMCV), то есть Electric Military Concept Vehicle, представлена во время выставки Marine Military Expo в Вашингтоне. Hummer EV стал первым электромобилем следующего поколения, использующим новую электрическую платформу GM Ultium, рассказывают в Breaking Defense.

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Знатоки истории бренда несколько удивятся, ведь оригинальный Hummer с бензиновым двигателем был преимущественно гражданской версией военного Humvee. И вот сейчас в продуктовой линейке все наоборот – возникает милитаризованная версия штатского Hummer.

У eMCV такие же шасси и трансмиссия, что и у Hummer EV, питающегося от мощной аккумуляторной батареи емкостью 200 кВт*ч.

Новичок eMCV на подиуме выставки Marine Military Expo в Вашингтоне. Фото: gmdefensellc

С другой аэродинамикой и весом у автомобиля будет немного меньший запас хода, чем 530 км у нынешнего Hummer EV – представитель GM Defense сообщил в ходе выставки, что у новичка этот показатель составит около 480 км. При необходимости они доукомплектуют автомобиль дизельным двигателем, который будет расширителем диапазона пробега на одной заправке.

Напомним, у GM Defense уже была программа EV для армии США, но она имела очень маломощный аккумулятор на 66 кВт*ч предыдущего поколения.

Аккумуляторный MCV на полевой фотосессии во время тестирования и его батарея. Фото: gmdefensellc

Теперь компания усилила характеристики электротягового Hummer в рамках программы транспортных средств eISV и подтвердила, что уже передала армии США электромобиль для тестирования.

А вот так выглядит гражданская версия Hummer EV, от которой начинается милитиризированная родословная eMCV. Фото: motor1