У продуктовій лінійці General Motors GM Defense невдовзі з'явиться новий військовий електромобіль на базі GMC Hummer EV.

Нова концепція (eMCV), тобто Electric Military Concept Vehicle презентована під час виставки Marine Military Expo у Вашингтоні. Hummer EV став першим електромобілем наступного покоління, що використовує нову електричну платформу GM Ultium, розповідають у Breaking Defense.

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Знавці історії бренду дещо здивуються, адже оригінальний Hummer з бензиновим двигуном був переважно цивільною версією військового Humvee. І ось тепер у продуктовій лінійці все навпаки – з’являється мілітаризована версія цивільного Hummer.

У eMCV такі ж шасі й трансмісія, що й у Hummer EV, який живиться від потужної акумуляторної батареї ємністю 200 кВт*г.

Новачок eMCV на подіумі виставки Marine Military Expo у Вашингтоні. Фото: gmdefensellc

З іншою аеродинамікою та вагою у автомобіля буде мати трохи менший запас ходу, ніж 530 км у нинішнього Hummer EV – представник GM Defense повідомив у ході виставки, що у новачка цей показник становитиме близько 480 км. За необхідності вони укомплектують автомобіль дизельним двигуном, який буде розширювачем діапазону пробігу на одній заправці.

Нагадаємо, у GM Defense вже була програма EV для армії США, але вона мала акумулятор на 66 кВт*г попереднього покоління, що надто мало.

Акумуляторний еMCV на польовій фотосесії під час тестування та його батарея. Фото: gmdefensellc

Тепер компанія посилала характеристики електротягового Hummer в рамках програми транспортних засобів eISV та підтвердила, що вже передала армії США електромобіль для тестування.

А ось так виглядає цивільна версія Hummer EV, від якої починається мілітиризований родовід eMCV. Фото: motor1