Доволі рідкісний військовий багі виставлено в Англії на аукціон Bonhams: бричка з двигуном VW розроблялася для війни в Іраку, але проект далі кількох тестових машин не пішов і гучно провалився.

Рідкісна британська військова легка ударна машина Longline MkII Light Strike Vehicle (LSV), що деякий час служила у складі Спеціальних повітряних сил під час першої війни у Перській затоці, досить дорога. За оцінкою експертів Bonhams, цей лот потягне від 28 000 до 30 000 фунтів стерлінгів, тобто від 35 550 до 38 085 доларів

Автомобіль сегмента LSV має 1,9-літровий опозитний чотирициліндровий двигун Volkswagen (140 к.с.) з водяним охолодженням та повний привід. Цей силовий агрегат більшості знайомий за комплектацією фургона Transporter.

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Тут спартанські умови салону, починаючи зі спортивних твердих крісел. На панельному щитку мінімум приладів. Броні немає, вважай, демілітаризована машина. Вона спроможна на шосе тримати швидкість майже сто км/год.

На трасі триматиме сотню. Фото: Bonhams

У нинішньому стані Longline Ricardo MkII 1990 року випуску адаптований для пересування дорогами загального користування. Тут є належні передні та задні плафони габаритів, поворотів, стоп-сигнал та фари, а сидіння оснащені ременями безпеки.

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Воєнізованою ця машина серійно так і не стала через часті відмови підвіски, що вилились у проблему. Нестача вантажопідйомності для тривалих місій також була недоліком. Спочатку компанія Longline розраховувала на замовлення LSV від військових, але ті відмовилися від таких машин.

Такі спартанські умови й простота Dune Buggy не дивують – автівка шукає непосидючого господаря. Фото: Bonhams

Багі LSV має схожість з ISV, який GM Defense зараз постачає армії США. У тієї ISV є місце для дев'яти солдатів і всього їх спорядження, що значно ліпше для оборонного відомства. До того ж компанія GM Defense нещодавно показала концепт аналогічної машини, в якому базовим є електромобіль GMC Hummer.