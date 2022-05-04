Постачання броньованих автомобілів почнеться за кілька днів.

Великобританія передасть 13 броньованих машин для евакуації мирних жителів з обложених районів на сході України. Про це в інтерв'ю Reuters у Гаазі заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

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“Ця пожертвування бронетехніки допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російського обстрілу, та підтримає українську владу у виконанні життєво важливої роботи”, – заявила Ліз Трасс.

У Британії заявили, що броньовані транспортні засоби, які можуть протистояти кулям, протипіхотним мінам і саморобним вибуховим пристроям, також будуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.

Транспортні засоби були передані з автопарку міністерства закордонних справ у відповідь на запит українського уряду і почнуть прибувати протягом кількох днів.