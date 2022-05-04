Поставка бронированных автомобилей начнется через несколько дней.

Великобритания передаст 13 бронированных машин для эвакуации мирных жителей из осажденных районов на востоке Украины. Об этом в интервью Reuters в Гааге заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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“Это пожертвование бронетехники поможет защитить невинных украинцев, которые пытаются сбежать от российского обстрела, и поддержит украинскую власть в выполнении жизненно важной работы”, – заявила Лиз Трасс.

В Британии заявили, что бронированные транспортные средства, которые могут противостоять пулям, противопехотным минам и самодельным взрывным устройствам, также будут использоваться для транспортировки чиновников до временных командных пунктов и для помощи рабочим, которые восстанавливают железнодорожные линии.

Транспортные средства были переданы из автопарка министерства иностранных дел в ответ на запрос украинского правительства и начнут прибывать в течение нескольких дней.