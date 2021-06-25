Китайская компания будет реализовывать свою продукцию вместе с британским партнером ADL.

Один из крупнейших китайских производителей электротранспорта BYD и лондонская компания ADL получили крупный заказ от Великобритании на электробусы.

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Партнерство двух фирм по праву считается одним из самых успешных в Европе. В мае этого года они уже отчитывались о том, что число электрического транспорта, которое было реализовано в Великобритании, перевалило за тысячу единиц.

Но не прошло и месяца, как поступил заказ еще на 195 двух- и одноэтажных электробусов. Партия будет состоять из: 68 BYD ADL Enviro200EV single deck (включая 21 компактную 33-футовую модель) и 127 BYD ADL Enviro400EV double deck. Покупателем выступит RATP Dev London, один из основных автобусных операторов Лондона. Начало поставки ожидается этим летом.

Напомним, что правительство Лондона намерено полностью электрифицировать свой автобусный парк к 2037 году. На это время в столице работает свыше 400 электрических автобусов BYD ADL, которые в совокупности уже накатали более 20 миллионов миль, и еще около 300 моделей было заказано несколькими фирмами. Сама же компания RATP Dev London станет крупнейшим оператором электрических автобусов в Лондоне к началу 2022 года.

Эти электробусы будут обслуживать маршруты на западе Лондона. Автобусы присоединятся к 36 существующим одноэтажным BYD ADL, которые находятся в эксплуатации с 2018 года, и к 29 двухэтажным BYD ADL, поставленным в прошлом году. Отзывы RATP Dev London об этих транспортных средствах очень положительные.