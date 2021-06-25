Китайська компанія буде реалізовувати свою продукцію разом з британським партнером ADL.

Один з найбільших китайських виробників електротранспорту BYD і лондонська компанія ADL отримали велике замовлення від Великобританії на електробуси.

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Партнерство двох фірм по праву вважається одним з найуспішніших в Європі. У травні цього року вони вже звітували про те, що число електричного транспорту, яке було реалізоване в Великобританії, перевалило за тисячу одиниць.

Але не минуло й місяця, як пішло замовлення ще на 195 двох і одноповерхових електробуси. Партія буде складатися з: 68 BYD ADL Enviro200EV single deck (включаючи 21 компактну 33-футову модель) і 127 BYD ADL Enviro400EV double deck. Покупцем виступить RATP Dev London, один з основних автобусних операторів Лондона. Початок постачання очікується цього літа.

Нагадаємо, що уряд Лондона має намір повністю електрифікувати свій автобусний парк до 2037 року. На цей час в столиці працює понад 400 електричних автобусів BYD ADL, які в сукупності вже накатали понад 20 мільйонів миль, і ще близько 300 моделей було замовлено декількома фірмами. Сама ж компанія RATP Dev London стане найбільшим оператором електричних автобусів в Лондоні до початку 2022 року.

Ці електробуси будуть обслуговувати маршрути на заході Лондона. Автобуси приєднаються до 36 існуючих одноповерхових BYD ADL, що знаходяться в експлуатації з 2018 року, і до 29 двоповерхових BYD ADL, поставлених минулого року. Відгуки RATP Dev London про ці транспортні засоби дуже позитивні.