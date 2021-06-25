Великий партнер Tesla позбувся своєї частки в автоконцерні за $ 3,6 млрд.

Японський техногігант Panasonic продав свою частину акцій автовиробника Tesla в фінансовому році, який закінчився 31 березня 2021-го. Частка корпорації в Tesla становила $ 3,61 млрд, повідомляє Reuters.

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Таким чином Panasonic намагається знизити свою залежність від Tesla і залучити кошти для інвестицій, зазначає агентство. Також продаж пов'язана з диверсифікацією поставок акумуляторів з боку Tesla. Зараз Tesla - основний клієнт в бізнесі Panasonic з виробництва акумуляторів для електрокарів.

Аналітик Ace Research Institute Хідекі Ясуда зазначив, що Panasonic вчасно продав акції Tesla: "Вплив кріптоактивів міг призвести до того, що ціна акцій Tesla перевищила їх справжню вартість, що зробило цей час відповідним для продажу", - заявив Ясуда.

Акції Panasonic сьогодні закрилися на позначці $ 11,82 (+ 4,9%). Forbes відзначає, що корпорація - найстаріший постачальник батарей Tesla, який працював з компанією з його ранніх днів.

У 2010 році Panasonic купила акцій Tesla на $ 30 млн. До березня 2020 го, до спліта акцій Tesla, ця частка коштувала вже $ 730 млн і зараз би склала $ 4,6 млрд. У 2017 році компанії почали масове виробництво літій-іонних акумуляторів для електрокарів. 15 квітня 2019 го керівник Tesla Ілон Маск написав в Twitter, що обмежені виробничі потужності Panasonic стримують виробництво седанів Tesla Model 3. Через рік гендиректор Panasonic Кадзухиро Цуга заявив, що Маск - "геній, який кидає виклик здоровому глузду і може бути надмірно оптимістичним".