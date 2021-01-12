Рухомий елемент системи забезпечує легке з'єднання зарядного пристрою зі смартфоном.

Більше ніяких “збоїв підключення” – рухома котушка всередині бездротової зарядки сама знаходить найкраще місце для передачі енергії у пристрій, що заряджається.

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Компанія Panasonic представила свій інноваційний бездротовий зарядний пристрій для автомобіля на виставці спожичої електроніки CES 2021, яка проходить цього року у форматі онлайн.

За данними досліджень компанії Panasonic, середньостатистична родина у США має 10 підключених пристроїв. Звичайно, не всі вони опиняються в машині, коли родина вибирається з дому, але кілька смартфонів все ж можуть одночасно бути в авто. А відтак, усім їм рано чи пізно, знадобиться відновити енергію в акумуляторах.

Нова технологія всередині пристрою Panasonic повинна точно орієнтувати зарядну котушку до найбільш чутливого місця смартфону, навіть якщо гаджет розміщений не ідеально. Panasonic також пообіцяв, що технологія набагато краще поєднується зі смартфоном, ніж конкуруючі системи. Коли телефон або інший девайс розміщені у бездротовому зарядному пристрої, 15 Вт потужності знаходять свій шлях до провідника для надшвидшого часу зарядки.

Panasonic поки не оголошує час появи новинки на ринку або його ціну, однак показує, як працює технологія.