Подвижный элемент системы обеспечивает легкое соединение зарядного устройства со смартфоном.

Больше никаких "сбоев подключения" – подвижная катушка внутри беспроводной зарядки сама находит лучшее место для передачи энергии в заряжающееся устройство.

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Компания Panasonic представила свое инновационное беспроводное зарядное устройство для автомобиля на выставке бытовой электроники CES 2021, которая проходит в этом году в формате онлайн.

По данным исследований компании Panasonic, среднестатистическая семья в США имеет 10 подключенных устройств. Конечно, не все они оказываются в машине, когда семья выбирается из дома, но несколько смартфонов все же могут одновременно быть в автомобиле. Следовательно, всем им рано или поздно, понадобится зарядить энергию в аккумуляторах.

Новая технология внутри устройства Panasonic должна точно ориентировать зарядную катушку к наиболее чувствительному месту смартфона, даже если гаджет расположен не идеально. Panasonic также пообещал, что технология гораздо лучше сочетается со смартфоном, чем конкурирующие системы. Когда телефон или другой девайс размещены в беспроводном зарядном устройстве, 15 Вт мощности находят свой путь к проводнику для самого быстрого времени зарядки.

Panasonic пока не объявляет время появления новинки на рынке или его цену, однако показывает, как работает технология.