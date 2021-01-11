Android Auto 6.0 должна стать одним из самых масштабных обновлений за все время существования этой платформы. Выход этой платформы ожидается уже в этом месяце.

На данный момент сама компания Google не раскрыла и не подтвердила никаких изменений, но благодаря тематическому ресурсу AutoEvolution нам стали известны основные нововведения.

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Во-первых, в Android Auto 6.0 появится поддержка обоев, чего раньше не было и над чем в компании Google работали с 2019 года. Пользователи смогут выбирать обои по своему усмотрению в медиасистемы автомобиля, которые поддерживают Android Auto. Следует напомнить, что в CarPlay от Apple возможность устанавливать собственные обои появились с выходом iOS 14 поэтому очевидно, что пользователи Android Auto с нетерпением ожидают этого нововведения.

Еще одним ощутимым и значительным нововведением станет обновленный Google Assistant, который теперь будет поддерживать гораздо большее количество голосовых команд для запуска приложений и использования различных функций, а также создания инструкций для быстрого выполнения определенных команд и их комбинаций. Следует также обратить внимание на то, что теперь при соединении через VPN Android Auto будет предупреждать о блокировании приложений.

Теперь для выхода из Android Auto можно будет использовать специальную кнопку, которая будет расположена на домашнем экране. Кроме этого, планируется исправить проблемы с работой темного режима, неожиданные паузы при воспроизведении музыки через Spotify, сбои воспроизведения музыки во время звонки, разрыв соединения со смартфоном и многие другие проблемы.