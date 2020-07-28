Обновлять будут софт официальные дилеры Honda.

Все мотоциклы Honda Gold Wing, которые были выпущены, начиная с 2018 года, могут обновить прошивку мультимедийного комплекса, в которой появилась функция Android Auto.

Также интересно: Самые быстрые мотоциклы мира, доступные в Украине

Релиз обновления запланирован на середину следующего месяца. Ранее мультимедийный комплекс крузера поддерживал только интерфейс Apple, а теперь и пользователи смартфонов на Android могут интегрировать свой гаджет в мотоцикл. Android Auto позволяет удобно проложить маршрут через Google Карты или транслировать музыку через YouTube, при этом "оставляя смартфон в безопасном месте".

Такое же обновление вскоре ожидает и мотоциклы Harley-Davidson и BMW, которые уже анонсировали его появление. Но "Хонда" опередила американцев и немцев по этому делу.

Также интересно: 109-летний мотоцикл, который никогда не реставрировался, стал самым дорогим коллекционным байком мира