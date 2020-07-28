Оновлюватимуть софт офіційні дилери Honda.

Усі мотоцикли Honda Gold Wing, які були випущені, починаючи з 2018 року, можуть оновити прошивку мультимедійного комплексу, у якій з’явилась функція Android Auto.

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Реліз оновлення запланований на середину наступного місяця. Раніше мультимедійний комплекс крузера підтримував лише інтерфейс Apple, а тепер і користувачі смартфонів на Android можуть інтегрувати свій гаджет у мотоцикл. Android Auto дозволяє зручно прокласти маршрут через Google Мапи, або ж транслювати музику через YouTube, при цьому “залишаючи смартфон в безпечному місці”.

Таке ж оновлення незабаром чекає і на мотоцикли Harley-Davidson та BMW, котрі вже анонсували його появу. Та “Хонда” випередила американців і німців у цій справі.

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