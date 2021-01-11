Android Auto 6.0 повинна стати одним з найбільш масштабних оновлень за весь час існування цієї платформи. Вихід цієї платформи очікується вже цього місяця.

На даний момент сама компанія Google не розкрила та не підтвердила ніяких змін, але завдяки тематичному ресурсу AutoEvolution нам стали відомі основні нововведення.

Читайте також: Honda Gold Wing став першим мотоциклом з системою Android Auto

По-перше, у Android Auto 6.0 з’явиться підтримка шпалер, чого раніше не було і над чим у компанії Google працювали з 2019 року. Користувачі зможуть вибирати шпалери на власний розсуд у медіасистемі автомобіля, яка підтримує Android Auto. Слід нагадати, що у CarPlay від Apple можливість встановлювати власні шпалери з’явилися з виходом iOS 14, тому очевидно, що користувачі Android Auto з нетерпінням очікують цього нововведення.

Ще одним відчутним та значним нововведенням стане оновлений Google Assistant, який тепер буде підтримувати набагато більшу кількість голосових команд для запуску додатків та використання різних функцій, а також створення інструкцій для швидкого виконання певних команд та їх комбінацій. Слід також звернути увагу на те, що тепер при з’єднанні через VPN Android Auto буде попереджати про блокування додатків.

Тепер для виходу з Android Auto можна буде використати спеціальну кнопку, яка буде розташована на домашньому екрані. Крім цього, планується виправити проблеми з роботою темного режиму, несподівані паузи при відтворенні музики через Spotify, збої відтворення музики під час дзвінки, розрив з’єднання зі смартфоном та багато інших проблем.