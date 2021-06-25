Большой партнер Tesla лишился своей доли в автоконцерне за $ 3,6 млрд.

Японский ТехноГигант Panasonic продал свою часть акций автопроизводителя Tesla в финансовом году, который закончился 31 марта 2021-го. Доля корпорации в Tesla составила $3,61 млрд, сообщает Reuters.

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Таким образом Panasonic пытается снизить свою зависимость от Tesla и привлечь средства для инвестиций, отмечает агентство. Также продажа связана с диверсификацией поставок аккумуляторов со стороны Tesla. Сейчас Tesla – основной клиент в бизнесе Panasonic по производству аккумуляторов для электрокаров.

Аналитик Ace Research Institute Хидеки Ясуда отметил, что Panasonic вовремя продал акции Tesla: "Влияние криптоактивов могло привести к тому, что цена акций Tesla превысила бы их настоящую стоимость, что сделало это время подходящим для продажи", – заявил Ясуда.

Акции Panasonic сегодня закрылись на отметке $11,82 (+ 4,9%). Forbes отмечает, что корпорация – старейший поставщик батарей Tesla, который работал с компанией с ее ранних дней.

В 2010 году Panasonic купила акций Tesla на $30 млн. До марта 2020-го, до сплита акций Tesla, эта доля стоила уже $ 730 млн и сейчас бы составила $4,6 млрд. В 2017 году компании начали массовое производство литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. 15 апреля 2019-го руководитель Tesla Маск написал в Twitter, что ограниченные производственные мощности Panasonic сдерживают производство седанов Tesla Model 3. Через год гендиректор Panasonic Кадзухиро Цуга заявил, что Маск – "гений, который бросает вызов здравому смыслу и может быть чрезмерно оптимистичным".