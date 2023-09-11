Британская благотворительная организация SHAP, поставляющая в Украину гуманитарные грузы и технику, получила из разных городов Англии предложения бесплатно принять у них на передачу нашей стране 40 автобусов разных размерных групп.

Муниципальные и частные автоперевозчики со всех уголков Великобритании откликнулись на брошенный летом призыв офиса Swindon Humanitarian Aid Partnership не утилизировать старые автобусы, а привести их в надлежащее техническое состояние и передать для дальнейшей централизованной поставки в Украину уже в виде мобильных госпиталей, передвижных.

Благотворительный хаб вместе со сбором гуманитарки занялся переоборудованием автобусов в мобильный медико-санитарный, бытовой и образовательный транспорт.

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Большую огласку получил этот клич после того, как в мае нынешнего года первый такой автобус, оборудованный больничными койками, мониторами и всяческим оборудованием, упомянутое партнерство передало Украине прямо на площади возле Вестминстерского дворца, Палаты лордов Великобритании.

Тот самый первый мобильный госпиталь для ВСУ. Фото: SHAP

Сейчас SHAP бросил призыв ко всем соотечественникам на сбор средств, поскольку безвозмездно полученные от автоперевозчиков автобусы хотя и в хорошем состоянии, но их переоборудование под специализированный транспорт и перегон в Украину требует немало средств. Процесс пошел.

Очередная поставка автобусов в Украину состоялась в первой декаде сентября. Три автобуса-длинномера, ранее задействованных на перевозке пассажиров из аэропорта Лутона в одноименную соседнюю железнодорожную станцию, передал благотворительной организации оператор этой линии Go-Ahead Group.

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Еще весной автобусы в корпоративной фиолетовой ливрее перевозили отдыхающих и их багаж двухкилометровым маршрутом между терминалом аэропорта и железной дорогой. Однако недавно там запустили в эксплуатацию экологическую монорельсовую дорогу, высвободив дизельные версии автобусов. Часть подвижного состава бесплатно отошла благотворительной организации для передачи Украине.

Низкопольные гибкие автобусы Volvo B7L сочлененного исполнения, курсировавшие по маршруту каждые 15 минут, предварительно прошли у перевозчика внеочередное ТО и санитарную обработку салона. Они в свое время эксплуатировались компанией First Bus в Бристоле, управлявшей франшизой Thameslink, а затем были перекуплены Go-Ahead.

Низкопольный гибкий автобус Volvo B7L сочлененного исполнения уже на службе ВСУ. Фото: SHAP

В хабе благотворителей машины переделали, два из них получили бытовую специализацию. Там нашим защитникам можно отдохнуть, помыться, постирать – в салоне есть душ, туалет. Одна машина переделана под образовательную как историко-музейный класс.

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Доставка состоялась по сложному логистическому маршруту. Машины попутно заполнили гуманитарными грузами. Сначала благотворители перегнали автобусы в припортовый город Келе во Франции, где после долгих дебатов с французской таможней все-таки пересекли границу Евросоюза и передали машины украинским водителям.

Наши ребята хоть и ужасались почти 18-метровых «гармошек» с правым рулем, но быстро привыкли и прошли весь путь в Украину без приключений.

Британские автобусы-длинномеры с гуманитарным грузом в салонах преодолели от волонтерского хаба до конечной точки маршрута более 2400 километров. Фото: SHAP