Через брак водіїв комерційного транспорту деякі країни Євросоюзу взялися безкоштовно перенавчати автолюбителів для отримання прав категорії С, СЕ і навіть розробили закон, що дозволяє юнакам та дівчатам керувати вантажівками з 17 років.

Статистика виходу водіїв вантажівок і автобусів на пенсію оголила проблему, на вирішення якої кинуто усі сили. Сьогодні у цієї категорії працівників у Європі незаповненими залишається 600 000 вакансій. Цю цифру в останній день червня назвала директор Міжнародної спілки автомобільного транспорту (IRU) із захисту інтересів ЄС Ралука Маріан.

Через два-три роки ця кількість може подвоїтись і навіть потроїтися. Це також дані IRU. Якщо тенденції будуть розвиватися таким чином і далі, то до 2026 року в Європі може не вистачити понад два мільйони водіїв, що "вплине на половину всіх вантажних та мільйони пасажирських перевезень".

Також читайте Викладач чи інструктор мають відповідати за навчання водіїв

Спроби дозволити допуск на керування комерційним транспортом за категоріями C та CE з 18 років замість колишнього 21 року вже морально застаріли. Тепер йдеться про зниження вікового цензу для водіїв-професіоналів до 17 років.

На автодорогах Європи щороку додається транспорту, але за кілька років через дефіцит водіїв його може поменшати. Фото: KC Group Shipping

Взагалі в отриманні водійських прав з 17 років нічого нового немає, Україна це пройшла ще в середині 1970-х минулого століття, коли у середніх школах запровадили автосправу. І це себе виправдало. Скажімо, автор цих рядків за три тижні до останнього дзвінка у випускному десятому класі отримав посвідчення європейського зразка категорії ВС і уже мав професію водія. Щоправда, сідати за кермо можна було з 18 років.

За новими правилами ЄС, які ще не набули чинності, права категорії С із допуском на управління ТЗ понад 7500 кг можна отримати вже у 17 років. У деяких країнах ця норма уже діє.

Також читайте На дорогах Європи кожні 20 хвилин щось крадуть з фур

Тут варто уточнити, що водити вантажівки такої розмірної групи можна буде з 17 років лише в рейсах із супроводом досвідченого водія-наставника, а з 18 років – самостійно. Це дозволить підготувати повноцінного професійного водія і частково перекрити нестачу водійських кадрів.

Під лежачий камінь вода не тече

Експерти згаданої вище Міжнародної спілки автомобільного транспорту підтримали ініціативу ЄК щодо зниження вікових критеріїв водіям і навіть запропонували до розробленого документа кілька уточнень. Вони вважають, що зниження мінімального віку водіння буде сприяти залученню до професії великої кількості випускників шкіл.

Сісти відразу після шкільної парти за кермо вантажівки невдовзі стане реальністю. Фото: mhlnews.com

"Ми повинні закрити розрив між школою та водінням. Це необхідно як для розвитку економіки, так і для молодих людей, які шукають роботу, що хочуть розпочати свою професійну кар'єру", – пояснила позицію IRU Ралука Маріан.

Редакція Авто24 отримала у своє розпорядження директивний документ про позицію IRU щодо пропозиції Європейської Комісії відносно нових водійських прав ЄС та усунення проблем з дефіцитом водійських кадрів, датований 3 липня 2023 року за підсумками роботи однієї з сесій на конференції у Брюсселі. Нагадаємо, то була ціла низка кількаденних урочистих, пленарних, дискусійних засідань з нагоди 50-річчя постійного представництва цієї спілки в ЄС.

Документ цікавий тим, що там багато чого йде в розріз зі сталими нормами вікового цензу та поетапного навчання на здобуття категорій. Зокрема, пропонується дозволити для 17-річних водіїв із супроводом керувати не лише транспортними засобами категорії C (вантажівка з жорсткою рамою без причепа), але й з допуском до управління по ліценції CE (автопоїзди з причепами та напівпричепами).

Також читайте Європарламент завтердив список систем безпеки для авто з 2022 року

Поетапне перенавчання водіїв з категорії В на отримання С, а потім ще й на Е названо неоптимальним та малоцінним, оскільки молодим кандидатам знадобиться повторити навчання. Варто навчання зробити єдиним, але розподілити за віком. Для цього дозволити молодим водіям-професіоналам починати керування транспортними засобами категорії С з 17 років (у супроводі наставника) та транспортні засоби категорії CE, коли їм виповнюється 18 років. Вони вже матимуть навички та досвід.

Взагалі проект рішення про скасування вимог до розподілу між категоріями водійських прав на отримання спочатку категорій C1, C, а згодом отримати водійські права CE або DE зустрінуто схвально. Якщо усунути цей проміжний етап, зосередившись на одночасній повномасштабній підготовці, то це сприятиме скороченню перешкод та адміністративних і фінансових витрат для кандидатів у професію водія з ліцензіями CE та DE.

Усе частішке за кермо важких магістральних машин та усілякої спецтехніки сідають жінки: матріархат не загрожує, але гендерна нерівність поступово зводиться нанівець. Фото: sdumbpassiveincome.com

Таким чином, власники водійського посвідчення категорії B матимуть за певних умов віку та досвіду право на отримання ліцензій категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE без подальших проміжних навчальних етапів.

Європа на порозі революції

Ще одна цікава пропозиція повинна зменшити дефіцит кадрів у сегментів автоперевезень. Нові правила мають покласти край сталому визначенню розмірної групи транспортних засобів, що підпадають під вантажопідйомність 3,5 т. Ця норма прописана для категорії В. Її експерти і галузеві науковці вважають сильно застарілою і такою, що не відповідає реаліям – сегмент легкого комерційного транспорту LCV з альтернативними видами палива давно вийшов за ці вагові межі.

Настав час внести зміни сюди і дозволити водіям категорії В керувати фургонами, бортовими вантажівками масою 4,25 тони за умови, що такий ТЗ має альтернативні джерела живлення. Таким чином міська дистрибуція, усілякі служби доставки можуть вже за кілька місяців вгамувати голод на водійські кадри.

Читайте також Європа виступила проти гібридних автомобілів

Якщо розроблений документ ухвалять, то буде дозволено кандидатам у водії складати іспити в державі-члені Євросоюзу навіть тоді, коли вони не володіють мовою країни проживання в ЄС. Таке положення допоможе залучити в Євросоюз молодь з сусідніх країн. На жаль, допоки в Україні йде війна, для вітчизняних хлопців ця можливість закрита. Але не для дівчат.

Ця красуня з Румунії за освітою інженер-механік, але перкваліфікувалася у дальнобійницю: кращої роботи маленька Тімея вже не уявляє. Відео з її відеоциклу “Пригоди Блонді на вантажівках”

Експерти згаданої вище IRU закликали розширити кандидатам категорії В можливості для складання іспитів за межами їх держав-членів ЄС, де вони навчаються, рідною мовою, у т.ч. для професійних кандидатів у водії вантажівок, автобусів і міжміських автобусів категорії C1/C1E, C/CE, D1/D1E та D/DE.

Читайте також Європа відмовляється від дизелів: чого чекати Україні

Це буде особливо актуально в сегменті пасажирських перевезень, де нестача кадрів зростає дуже динамічно. Сюди охоче пішли б жінки. Ось тут гарну перспективу має проект рішення про розширення категорії D1 з 16+1 місць до 22+1. Експерти редакції Авто24 цей крок, як і розширення вагової сітки категорії В з 3,5 т до 4,25 т, також називають революційним.

У Європейській раді з безпеки дорожнього руху (ETSC) до молодих водіїв вантажівок ставлення насторожене, оскільки вбачають у цьому більший ризик для всіх учасників дорожнього руху: кількість ДТП за участю вантажівок нижча, ніж з легковиками, але вони більш небезпечні через розмір та вагу.



Джессіка Абернеті з Шотландії після п'яти з половиною років роботи шеф-кухарем перекваліфікувалася і сіла на кермо вантажівки. Роботою задоволена: “Чотири дні працюю, чотири відпочиваю і кожен вечір дома, що для мене ідеально”. Фото: thescottishsun.co.uk

Але процес пішов. З 1 січня 2024 року Франція впроваджує дозвіл на управляння по категорії В водіям 17-річного віку. Вивчається питання про їх перекваліфікацію при бажанні на професійний допуск. У Фінляндії також можуть їздити з 17 років. Однак там про перенавчання цієї категорії водіїв у професіонали поки що інформація відсутня.

Роботодавець має не шукати, а вибирати водіїв

Списи з приводу “бути чи не бути водіям-професіоналам з 17 років” поки що ніхто в Європі не ламає, усі розуміють, що робити щось потрібно, оскільки проблема зростає.

У курортному передальпійському містечку Алльгой на півдні Німеччини туристи найчастіше вибирають поїздку з 22-річною дівчиною-водієм, ім’я якої перевізник не розголошує. Повідомлено лише, що до зміни професії ця красуня була офісним працівником. Відео з каналу перевізника на YouTube

Багато експертів стверджують, що дефіцит водійських кадрів зростає через жадібність власників транспортних компаній, які не бажають гідно оплачувати працю водія: хто добре платить, той не шукає водіїв, він їх вибирає. Резон у тому є, оскільки вантажівка чи автобус коштують великих грошей і довіряти їх малокваліфікованому найманому працівнику надто ризиковано.

Є й інші шляхи підбору кадрів. Маленька Бельгія, де понад 5000 вакансій водіїв вантажівок не заповнено, пішла своїм шляхом. Там Fonds Social du Transport (SFTL) запустив проект «Водії майбутнього», що передбачає зміну професії з навчанням/перенавчанням юнаків та дівчат на отримання прав водія категорії C або CE за певних умов.

20% молодих людей віком 15-24 років у всьому світі (267 мільйонів осіб) не працюють, не навчаються та не проходять професійну підготовку. Чверть від цієї кількості уже завтра могла б зняти дефіцит кадрів у вантажних та пасажирських комерційних перевезеннях. Фото: IRU

Благополучна Німеччина фінансування навчання водійської професії проводить через освітній ваучер. Процес пішов і у транспортних компаніях, які для заповнення власних вакантних місць укладають договори з навчальними центрами на платну підготовку чи перепідготовку водіїв з числа автолюбителів чи новачків.

Читайте також Як Європа готується до ери безпілотних авто

До речі, освітні ваучери на перенавчання водіїв із «аматорських» категорій на «професійні» чудово показали себе у Нідерландах та Австрії, де в молоді користуються великою популярністю.

Німецька пивоварня Hütt запрошення на роботу розміщує на своїх вантажівках, заманюючи “підйомними” у розмірі 5000 євро. Фото: lokalo24.de