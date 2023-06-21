Зараз громадяни Франції можуть отримати "права" у 17 років, однак самостійно їздити за кермом - ні.

Уряд Франції планує знизити вік, з якого можна самостійно керувати автомобілем, до 17 років. Наразі там хоча й можна отримати водійське посвідчення в 17 років, рік до повноліття все одно доведеться їздити в присутності дорослого водія. Зміни мають набути чинності з січня 2024 року. Про це заявила прем'єр-міністрка Французької Республіки Елізабет Борн в інтерв’ю виданню Brut.

За словами Борн, таке рішення допоможе молодим людям діставатися до місць навчання, бо наразі через проблеми з наявністю громадського транспорту деяким учням (переважно в сільській місцевості) доводиться це робити пішки. Уряд навіть готовий виділити допомогу у розмірі 500 євро, щоб фінансувати отримання водійських прав студентами професійно-технічних шкіл.

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«Ми слідкуватимемо за рівнем знань, необхідним молодій людині для отримання водійських прав», – сказала прем’єр-міністерка, певно, бажаючи заспокоїти французькі асоціації з безпеки дорожнього руху. «Вимоги на іспитах будуть такими ж, як і для вісімнадцятирічних» – запевнила вона.

Крім того, Елізабет Борн сказала, що уряд планує посилити вивчення правил дорожнього руху в школах. Вона наголосила на тому, що у сусідів Франції (тобто в Німеччині, Ірландії та Словаччині, де вже діють схожі правила) не сталося підвищення аварійності, коли вони дозволили сідати за кермо з 17 років. «Не лише серед 17-річних бувають нещасні випадки», зазначила Борн.