Сервісні центри МВС продовжують пілотний проект із забезпечення складання прозорих іспитів. За цією системою шанси скласти теоретичний екзамен з першого разу складають 23%. Практичний – 36%.

Із 1 червня стартував пілотний проект із забезпечення теоретичних і практичних іспитів у сервісних центрах МВС. Він охоплює 4 області: Київську, Львівську, Вінницьку та Одеську. Інші ж регіони поки продовжують приймати іспити з теоретичної та практичної частини як і раніше.

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Як нововведення впливають на перебіг пілотного проекту та як відображаються на результатах іспитів розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

За перші 2 тижні роботи пілотного проекту сервісні центри МВС, в яких працює експеримент стикнулися з тим, що зменшилася кількість відвідувань кандидатів у водії, ніж до його впровадження. Це свідчить про результат успішності складання іспитів з першого разу.

В той же час, пропускна можливість здачі теоретичних та практичних іспитів збільшилася в 2-3 рази. Відбулося це за рахунок збільшення екзаменаційних класів, бо тепер вони стали великими прозорими хабами. Також на кожній локації було збільшено кількість транспортних засобів.

У цих 4 областях України запроваджено е-запис онлайн для складання практичних іспитів. Попередній запис можна здійснити через функціонал Е-ЗАПИС на сайті Головного сервісного центру МВС або ж отримати його в терміналі в приміщенні нашого закладу. Тим самим це зменшує кількість візитів до сервісних центрів МВС з 2 до 1, що значно скорочує час на дорогу. В інших регіонах можливість взяти талон попереднього запису онлайн поки недоступна. Там майбутні водії мають отримати талон виключно в приміщенні сервісного центру МВС.

«Кількість бажаючих записатися на складання практичного іспиту онлайн збільшилася в 2 рази порівняно з тим, щоб прийти до наших закладів та взяти талончик в терміналі на місці», — наголошують у Регіональному сервісного центру МВС у Київській області.

У класах були встановлені додаткові камери відеофіксації для того, щоб уникнути «сліпих зон». А також здійснюється запис звуку, щоб не було можливості підказувати відповіді кандидатам у водії.

За результатами експерименту буде враховано всі проблемні моменти проекту та відбудеться масштабування по всій Україні. Планується встановлення додаткових камер в автомобілях для складання практичного іспиту.

«Завдяки більшій кількості камер стане можливим показати рух попереду і позаду транспортного засобу. А також будуть фіксуватися руки та ноги як кандидата у водії, так і екзаменатора. За рахунок цих камер буде забезпечено відеоспостереження з кутом огляду в 360°», — зазначили фахівці ГСЦ МВС.

Ці нововведення мають допомогти зменшити корупційну складову та дозволять кандидатам у водії мати більше інструментів для оскарження результатів іспитів.