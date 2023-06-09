Як свідчить статистика першого тижня здачі іспитів за новим алгоритмом, успішність складання теорії з першого разу становить 23%. Успішність складання практики — 36%.

З’явились перші результати пілотного проекту здачі іспитів для отримання посвідчення водія у 4 областях:

Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград

Київська область: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав

Одеська область: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ

Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин

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За тиждень 1-7 червня тут 2 524 разів кандидати у водії складали теоретичні іспити та 2 652 рази екзаменатори приймали практичні іспити на всіх категоріях транспортних засобів.

Успішність складання теорії з першого разу становить 23%.

Успішність складання практики — 36%.

На категорію В більшість кандидатів у водії обирали для складання іспиту транспортний засіб навчального закладу, а не сервісного центру МВС. 1384 проти 634 разів.

Також у 4 регіонах можна онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит через функціонал Е-ЗАПИС. Це зробили 2 486 кандидатів у водії.