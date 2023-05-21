Керівництво МВС збільшило кількість технічних засобів, за допомогою яких будуть слідкувати за законністю складання іспитів.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів про зміни в екзаменаційній діяльності сервісних центрів МВС і коли на них чекати.

Зміни стосуватимуться саме технічних умов у класах для складання теоретичних іспитів та автомобілів для складання практичних іспитів.

Також цікаво новий алгоритм складання іспитів на "права"

«Ми хочемо забезпечити максимально прозорі умови складання теоретичного і практичного іспитів у сервісних центрах МВС. Щоб отримання посвідчення водія для громадян стало доступніше. Щоб ніхто не міг втручатись, відволікати кандидатів у водії або впливати на їх результат. Якщо кандидат у водії знає правила дорожнього руху, то він отримає посвідчення водія. Так би мовити: «Знаєш — успішно складаєш», «Не знаєш — не допоможуть» — пояснив Микола Рудик.

Нововвдення при складанні теоретичного іспиту на знання ПДР:

запис на практичний іспит онлайн — кількість візитів може скоротитись до одного, адже талон попереднього запису можна буде отримати через сайт Головного сервісного центру МВС, а не тільки в терміналі безпосередньо в приміщенні, як це є зараз;

оскарження результатів іспитів можна буде здійснити впродовж тривалішого періоду — він становитиме 30 днів, а не 3 як зараз;

фіксація складання іспитів розшириться, тому можна буде і почути і побачити з різних ракурсів усе, що відбувалось під час іспиту — у класах для теорії більше не буде «сліпих зон», адже буде по 4 камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання та додатково фіксуватиметься і звук у приміщенні

буде впроваджено розпізнавання облич FACE-ID в екзаменаційних класах.

Незмінним залишається необмежена кількість спроб складання теоретичного іспиту протягом року.

Автомобілі для складання практичного іспиту будуть облаштовані відеоспостереженням з кутом огляду 360° та із записом звуку в салоні. Це дасть можливість стежити за положенням рук і ніг як кандидата у водії, так і екзаменатора. Окрім цього, буде встановлений трекер автомобіля для фіксації руху на маршруті складання практичного іспиту.

До речі в МВС закупили нові автомобілі для складання практичного іспиту

Ці нововведення допоможуть кандидатам у водії мати більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС. Змінюється кількість спроб для складання практичного іспиту. Зараз майбутні водії мають лише три спроби, а матимуть необмежену кількість спроб протягом 2 років.

“Ми плануємо поступово впроваджувати ці зміни. Починаємо з експерименту. Він розпочнеться 1 червня цього року та буде проводитися в чотирьох регіонах: Київська, Вінницька, Одеська та Львівська області перші візьмуть участь у пілотному проєкті. Надалі ми проаналізуємо всі складнощі, що виникатимуть під час цього експерименту та поступово, до кінця цього року, плануємо масштабувати проєкт по всій Україні”, — наголосив начальник Головного сервісного центру МВС.