Руководство МВД увеличило количество технических средств, с помощью которых будут следить за законностью сдачи экзаменов.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык рассказал об изменениях в экзаменационной деятельности сервисных центров МВД и когда их ждать.

Изменения будут касаться именно технических условий в классах по сдаче теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов.

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«Мы хотим обеспечить максимально прозрачные условия сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисных центрах МВД. Чтобы получение водительского удостоверение для граждан стало доступнее. Чтобы никто не мог вмешиваться, отвлекать кандидатов в водители или влиять на их результат. Если кандидат в водители знает правила дорожного движения, то он получит водительское удостоверение. Так сказать: «Знаешь — успешно сдаешь», «Не знаешь — не помогут», — объяснил Николай Рудык.

Нововведение при сдаче теоретического экзамена на знание ПДД:

запись на практический экзамен онлайн — количество визитов может сократиться до одного, ведь талон предварительной записи можно будет получить через сайт Главного сервисного центра МВД, а не только в терминале непосредственно в помещении, как это сейчас;

обжалование результатов экзаменов можно будет осуществить в течение более длительного периода — он будет составлять 30 дней, а не 3, как сейчас;

фиксация сдачи экзаменов расширится, поэтому можно будет услышать и увидеть с разных ракурсов все, что происходило во время экзамена — в классах для теории больше не будет «слепых зон», ведь будет по 4 камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будет фиксироваться и звук в помещении

будет внедрено распознавание лиц FACE-ID в экзаменационных классах.

Неизменным остается неограниченное количество попыток сдачи теоретического экзамена в течение года.

Автомобили для сдачи практического экзамена будут обустроены видеонаблюдением с углом обзора 360° и записью звука в салоне. Это позволит следить за положением рук и ног как кандидата в водители, так и экзаменатора. Кроме того, будет установлен трекер автомобиля для фиксации движения на маршруте сдачи практического экзамена.

Кстати говоря в МВД закупили новые автомобили для сдачи практического экзамена

Эти нововведения помогут кандидатам в водителе иметь больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД. Изменяется количество попыток по сдаче практического экзамена. Сейчас у будущих водителей всего три попытки, а будут иметь неограниченное количество попыток в течение 2 лет.

“Мы планируем постепенно вводить эти изменения. Начинаем с эксперимента. Он начнется 1 июня этого года и будет проводиться в четырех регионах: Киевская, Винницкая, Одесская и Львовская области примут участие первые в пилотном проекте. В дальнейшем мы проанализируем все сложности, которые будут возникать во время этого эксперимента и постепенно, до конца этого года, планируем масштабировать проект по всей Украине», — подчеркнул начальник Главного сервисного центра МВД.