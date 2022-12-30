Сервисные центры МВД закупят грузовики, прицепы и мотоциклы для экзаменов на право получения водительских прав. Когда именно это будет сделано – пока неизвестно.

В Главном сервисном центре МВД заявили о некоторых новациях при сдаче практического экзамена для получения водительского удостоверения.

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Так, сервисные центры планируют закупить грузовые автомобили, автомобили с прицепами и мотоциклы, на которых граждане смогут сдавать практические экзамены для проверки навыков управления транспортом.

Как отметили в Главном сервисном центре МВД, таким образом сервисные центры хотят решить давнюю проблему, когда кандидаты на получение водительских удостоверений вынуждены или арендовать, например грузовые автомобили для экзамена или пользоваться транспортом автошкол.

Впрочем, как известно, сервисные центры уже в ближайшие годы планируют максимально цифровизировать процедуру практического экзамена, а транспорт, используемый для сдачи экзаменов, будет оборудован видеорегистратором с 4 камерами (спереди, сзади, две проекции салона), внутренним монитором для контроля. ракурса и работы видеорегистратора, сигнализирующими датчиками и дублирующими педалями.

Транспортные средства с таким техническим оборудованием, по всей видимости, смогут позволить себе далеко не все автошколы.

Однако в Главном сервисном центре МВД пока не стали вдаваться в детали, когда именно и за какие средства будут закуплены соответствующие транспортные средства.

Напомним, что в практику сдачи экзаменов как на знание Правил дорожного движения, так и на проверку навыков управления транспортными средствами будут внесены существенные изменения.

В частности, теоретический экзамен будет проходить в экзаменационном классе при следующих условиях: FACE ID идентификация лица на протяжении всего процесса сдачи, фиксация лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос, предотвращение удаленного доступа к рабочим местам, контроль за поведением лица, видео-фиксация процесса сдачи.