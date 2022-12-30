Сервісні центри МВС закуплять вантажівки, причепи та мотоцикли для іспитів на право отримання посвідчення водія. Коли саме це буде зроблено – поки що невідомо.

У Головному сервісному центрі МВС заявили про деякі новації при складанні практичного іспиту для отримання посвідчення водія.

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Так, сервісні центри планують закупити вантажні автомобілі, авто з причепами та мотоцикли, на яких громадяни зможуть здавати практичні іспити для перевірки навичок керування транспортом.

Як зазначили в Головному сервісному центрі МВС, таким чином сервісні центри хочуть вирішити давню проблему, коли кандидати на отримання водійських посвідчень змушені або орендувати, наприклад, вантажні автомобілі для іспиту або користуватись транспортом автошкіл.

Втім, як відомо, сервісні центри вже у найближчі роки планують максимально цифровізувати процедуру практичного іспиту, а транспорт, який використовується для складання іспитів, буде обладнаний відео реєстратором з 4-ма камерами (спереду, ззаду, дві проекції салону), внутрішнім монітором для контролю ракурсу та роботи відео реєстратора, сигналізуючими датчиками та дублюючими педалями.

Транспортні засоби з таким технічним обладнанням, вочевидь, зможуть дозволити собі далеко не всі автошколи.

Однак, в Головному сервісному центрі МВС поки що не стали вдаватися в деталі, коли ж саме та за які кошти будуть закуплені відповідні транспортні засоби.

Нагадаємо, що в практику складання іспитів як на знання Правил дорожнього руху, так і на перевірку навичок керування транспортними засобами, будуть внесені суттєві зміни.

Зокрема, теоретичний іспит проходитимете в екзаменаційному класі за таких умов: FACE ID ідентифікація особи протягом усього процесу складання, фіксація обличчя та екрану при негативній відповіді на екзаменаційне питання, унеможливлення віддаленого доступу до робочих місць, контроль за поведінкою особи, відео-фіксація процесу складання.