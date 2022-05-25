Вступило в действие постановление, которым изменится механизм подготовки и переподготовки водителей.
Отныне чтобы получить водительское удостоверение кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:
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- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год. (без сдачи внутреннего экзамена)
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение
- выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года
- в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение