В Украине изменился алгоритм сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений 25 мая 2022 , 19:01 0

Вступило в действие постановление, которым изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Отныне чтобы получить водительское удостоверение кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов: Читайте также: МВД возобновляет сдачу экзаменов для получения водительских удостоверений пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год. (без сдачи внутреннего экзамена)

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение

Источник: Головний сервісний центр МВС

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