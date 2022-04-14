Государственные структуры продолжают возвращаться к исполнению своих обязанностей. Так, сервисные центры МВД объявили, что будут принимать практические экзамены по вождению у тех, кто хочет получить удостоверение водителя.

Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию В. Уже согласованы все маршруты с военными государственными администрациями.

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Заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятый проинформировал, что упрощена процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения в один этап: