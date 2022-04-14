Державні структури продовжують поступово повертатись до виконання своїх обов’язків. Так сервісні центри МВС оголосили що будуть приймати практичні іспити з водіння у тих, хто хоче отримати посвідчення водія.
Cервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію В. Вже погоджено всі маршрути з військовими державними адміністраціями.
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Заступник міністра МВС України Богдан Драп'ятий проінформував, що спрощено процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану в один етап:
- на дорогах загального користування - для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E
- на автомайданчику - A1, A та B1