Набор услуг, которые предоставляют сервисные центры МВД, постепенно восстанавливается. Сейчас возобновили перерегистрацию транспортных средств на новых владельцев.

"С сегодняшнего дня восстанавливаем услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД. В это трудное время стоит максимально обеспечить людей доступом к государственным услугам. Потому что каждое такое действие – это наше "выстоим” для страны", – отметил заместитель министра Богдан Драпятый.

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Также граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. А впоследствии обещают возобновить сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования.

Напоминаем, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.