Во время войны работа сервисных центров МВД ограничена не только сокращенным графиком работы, но и ограниченным перечнем услуг.

Сервисные центры МВД сейчас работают только в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.

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Сегодня, 22 марта, в сервисных центрах МВД можно:

заменить водительское удостоверение гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне

зарегистрировать авто ввезенное из-за границы

сдать экзамены на категории С и ЭТО, в первую очередь, для граждан, которые мобилизуются в Вооруженных сил Украины, привлекаются к службе в Территориальной обороне и правоохранительных органах

зарегистрировать новое транспортное средство приобретенное в автосалоне

получить дубликат свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.

Предварительной записи в сервисные центры МВД нет, для получения услуги достаточно взять талон в терминале в помещении заведения.

Со временем планируется увеличивать перечень услуг.