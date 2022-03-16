Сервисные центры МВД возобновили регистрацию авто из салонов и выдачу дубликатов "техпаспорта".

Сервисные центры МВД продолжают работать и предоставлять все больше государственных услуг.

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С сегодняшнего дня еще заработают:

регистрация новых авто из салонов;

выдача дубликатов свидетельств о государственной регистрации транспортных средств.

Напомним, уже работает замена удостоверения водителя для определенных законом категорий граждан и начат прием экзаменов на категории С и СЕ, в первую очередь у лиц, которые мобилизованы в Вооруженные Силы Украины, представителей теробороны и правоохранительных органов.

Предварительной записи в открытые сервисные центры МВД нет, для получения услуги нужно брать талон в терминале в помещении заведения.

"Министр МВД Украины Денис Монастырский поручил провести комплексную работу направленную на максимально возможное возобновление предоставления услуг, которые предоставляются сервисными центрами МВД в относительно безопасных регионах Украины", – отметил заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятый.