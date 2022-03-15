Работа будет возобновлена только в регионах где не ведутся боевые действия. Перечень услуг будет очень ограниченным.
Так сервисные центры МВД во время военного положения все равно будут оказывать услуги гражданам на безопасных территориях, где не ведутся активные боевые действия.
Читайте также: Кабмин повысил цены на топливо до 45 грн за литр
График работы будет примерно с 09:00 до 18:00. Он может быть продлен, в зависимости от комендантского часа.
Подробнее об услугах:
- Первоочередной является замена водительских удостоверений гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне.
- Что касается принятия экзаменов, то они будут проводиться только на категории С и СЕ, в первую очередь, для граждан, которые мобилизуются в Вооруженные Силы Украины, привлекаются к службе в территориальной обороне и правоохранительных органах.
- Справки о несудимости выдавать не будут.
- И со временем обещают возобновить услуги по регистрации / перерегистрации авто