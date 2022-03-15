Работа будет возобновлена только в регионах где не ведутся боевые действия. Перечень услуг будет очень ограниченным.

Так сервисные центры МВД во время военного положения все равно будут оказывать услуги гражданам на безопасных территориях, где не ведутся активные боевые действия.

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График работы будет примерно с 09:00 до 18:00. Он может быть продлен, в зависимости от комендантского часа.

Подробнее об услугах: