Робота буде відновлена лише у регіонах де не ведуться бойові дії. Перелік послуг буде дуже обмеженим.
Тому сервісні центри МВС під час воєнного стану все одно надаватимуть послуги громадянам на безпечних територіях, де не ведуться активні бойові дії.
Читайте також: Кабмін підвищив ціни на пальне до 45 грн за літр
Графік роботи буде приблизно з 09:00 до 18:00. Він може бути продовжений, залежно від комендантської години.
Детальніше про послуги:
- Першочерговою є заміна посвідчень водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони.
- Щодо прийняття іспитів, то вони будуть проводитися лише на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах.
- Довідки про несудимість видавати не будуть.
- І з часом обіцяють відновити послуги з реєстрації/перереєстрації авто