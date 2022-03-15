Робота буде відновлена лише у регіонах де не ведуться бойові дії. Перелік послуг буде дуже обмеженим.

Тому сервісні центри МВС під час воєнного стану все одно надаватимуть послуги громадянам на безпечних територіях, де не ведуться активні бойові дії.

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Графік роботи буде приблизно з 09:00 до 18:00. Він може бути продовжений, залежно від комендантської години.

Детальніше про послуги: