Сервісні центри МВС поновили реєстрацію авто з салонів та видачу дублікатів "техпаспорту".
Сервісні центри МВС продовжують працювати і надавати все більше державних послуг.
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Відсьогодні ще запрацюють:
- реєстрація нових авто з салонів
- видача дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів.
Нагадаємо, вже працює заміна посвідчення водія для визначених законом категорій громадян, та розпочато прийом іспитів на категорії С і СЕ, в першу чергу, в осіб, які мобілізовані до Збройних сил України, представників тероборни та правоохоронних органів.
Попереднього запису до відкритих сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги потрібно брати талон у терміналі в приміщенні закладу.
"Міністр МВС України Денис Монастирський доручив провести комплексну роботу спрямовану на максимально можливе відновлення надання послуг, які надаються сервісними центрами МВС у відносно безпечних регіонах України", - зазначив заступник міністра МВС України Богдан Драпятий.