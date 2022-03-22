Під час війни робота сервісних центрів МВС обмежена не лише скороченим графіком роботи, але й обмеженим переліком послуг.
Сервісні центри МВС наразі працюють лише у тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії.
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Сьогодні, 22 березня, у сервісних центрах МВС можна:
- замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони
- зареєструвати авто, ввезене з-за кордону
- скласти іспити на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах
- зареєструвати новий транспортний засіб, придбаний в автосалоні
- отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.
Попереднього запису до сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги достатньо взяти талон у терміналі у приміщенні закладу.
З часом планується збільшувати перелік послуг.