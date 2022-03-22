Під час війни робота сервісних центрів МВС обмежена не лише скороченим графіком роботи, але й обмеженим переліком послуг.

Сервісні центри МВС наразі працюють лише у тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Читайте також: Сервісні центри МВС розширюють перелік послуг

Сьогодні, 22 березня, у сервісних центрах МВС можна:

замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони

зареєструвати авто, ввезене з-за кордону

скласти іспити на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах

зареєструвати новий транспортний засіб, придбаний в автосалоні

отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.

Попереднього запису до сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги достатньо взяти талон у терміналі у приміщенні закладу.

З часом планується збільшувати перелік послуг.