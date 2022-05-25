Вступила в дію постанова, згідно з якою зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.
Відтепер, щоб отримати посвідчення водія, кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:
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- пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік. (без складання внутрішнього іспиту)
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання
- вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання
- скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки
- у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія