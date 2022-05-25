Вступила в дію постанова, згідно з якою зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Відтепер, щоб отримати посвідчення водія, кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:

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