Как свидетельствует статистика первой недели сдачи экзаменов по новому алгоритму, успешность сдачи теории с первого раза составляет 23%. Успешность сдачи практики – 36%.

Появились первые результаты пилотного проекта сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения в 4 областях:

Львовская область: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Червоное, г. Стрый, г. Червоноград

Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав

Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск

Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин

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За неделю 1-7 июня здесь 2 524 раза кандидаты в водители сдавали теоретические экзамены и 2 652 раза экзаменаторы принимали практические экзамены на всех категориях транспортных средств.

Успешность составления теории с первого раза составляет 23%.

Успешность составления практики – 36%.

На категорию В большинство кандидатов в водители выбирали для сдачи экзамена транспортное средство учебного заведения, а не сервисного центра МВД. 1384 против 634 раз.

Также в 4 регионах можно онлайн оформить талон предварительной записи на практический экзамен через функционал Е-Запис. Это сделали 2486 кандидатов в водители.