Сервисные центры МВД продолжают пилотный проект по обеспечению сдачи прозрачных экзаменов. По этой системе шансы сдать теоретический экзамен с первого раза составляют 23%. Практический – 36%.

С 1 июня стартовал пилотный проект по обеспечению теоретических и практических экзаменов в сервисных центрах МВД. Он включает 4 области: Киевскую, Львовскую, Винницкую и Одесскую. Другие регионы пока продолжают принимать экзамены по теоретической и практической части по-прежнему.

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Как нововведения влияют на ход пилотного проекта и как отражаются на результатах экзаменов, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

За первые 2 недели работы пилотного проекта сервисные центры МВД, в которых работает эксперимент, столкнулись с тем, что уменьшилось количество посещений кандидатов в водители, чем до его внедрения. Это свидетельствует о результате успешности сдачи экзаменов с первого раза.

В то же время пропускная возможность сдачи теоретических и практических экзаменов увеличилась в 2-3 раза. Произошло это за счет увеличения экзаменационных классов, потому что теперь они стали большими прозрачными хабами. Также на каждой локации было увеличено количество транспортных средств.

В этих 4 областях Украины введена онлайн для сдачи практических экзаменов. Предварительную запись можно осуществить через функционал Е-ЗАПИС на сайте Главного сервисного центра МВД или получить его в терминале в помещении нашего заведения. Тем самым это уменьшает количество визитов в сервисные центры МВД с двух до одного, что значительно сокращает время на дорогу. В других регионах возможность взять талон предварительной записи онлайн пока недоступна. Там будущие водители должны получить талон только в помещении сервисного центра МВД.

«Количество желающих записаться на сдачу практического экзамена онлайн увеличилось в 2 раза по сравнению с тем, чтобы прийти в наши заведения и взять талончик в терминале на месте», — отмечают в Региональном сервисном центре МВД в Киевской области.

В классах были установлены дополнительные камеры видеофиксации во избежание «слепых зон». А также производится запись звука, чтобы не было возможности подсказывать ответы кандидатам в водители.

По результатам эксперимента будут учтены все проблемные моменты проекта и состоится масштабирование по всей Украине. Планируется установка дополнительных камер в автомобилях для сдачи практического экзамена.

«Благодаря большему количеству камер станет возможно показать движение впереди и позади транспортного средства. Также будут фиксироваться руки и ноги как кандидата в водители, так и экзаменатора. За счет этих камер будет обеспечено видеонаблюдение с углом обзора в 360°», – отметили специалисты ГСЦ МВД.

Эти нововведения должны помочь снизить коррупционную составляющую и позволят кандидатам в водители иметь больше инструментов для обжалования результатов экзаменов.