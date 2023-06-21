Сейчас граждане Франции могут получить "права" в 17 лет, однако самостоятельно ездить за рулем - нет.

Правительство Франции планирует снизить возраст, с которого можно самостоятельно управлять автомобилем, до 17 лет. Сегодня там хотя и можно получить водительское удостоверение в 17 лет, год до совершеннолетия все равно придется ездить в присутствии взрослого водителя. Изменения должны вступить в силу с января 2024 года. Об этом заявила премьер-министр Французской Республики Элизабет Борн в интервью изданию Brut.

По словам Борн, такое решение поможет молодым людям добираться до мест обучения, потому что из-за проблем с наличием общественного транспорта некоторым ученикам (преимущественно в сельской местности) приходится это делать пешком. Правительство даже готово выделить помощь в размере 500 евро, чтобы финансировать получение водительских прав студентами профессионально-технических школ.

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«Мы будем следить за уровнем знаний, необходимым молодому человеку для получения водительских прав», – сказала премьер-министр, вероятно, желая успокоить французские ассоциации по безопасности дорожного движения. «Требования на экзаменах будут такими же, как и для восемнадцатилетних» – заверила она.

Кроме того, Элизабет Борн сказала, что правительство планирует усилить изучение ПДД в школах. Она отметила, что у соседей Франции (т.е. в Германии, Ирландии и Словакии, где уже действуют схожие правила) не произошло повышения аварийности, когда они позволили садиться за руль с 17 лет. "Не только среди 17-летних бывают несчастные случаи", отметила Борн.