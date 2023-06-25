Під час транспортування вантажів автошляхами економічної зони EMEA вже вкрадено товарів майже на дев'ять мільярдів євро...

Паркінги без охорони – золоте дно для злодіїв

Як підрахували експерти Асоціації захисту активів перевізників, цього року кількість крадіжок товарів з вантажівок на дорогах вже на 80% більше торішнього. Цікаво, що крадіжок більшає навіть у благополучній Європі. Наприклад, у Німеччині: за квітень 15 із 36 особливо великих втрат у регіоні EMEA (економічна зона Європи, Ближнього Сходу і Африки) відбулися саме у цій країні.

У середньому кожні 20 хвилин на німецьких автошляхах і паркінгах, без охорони, відбувається напад на вантажівку з крадіжкою товарів. Вартість вкраденого сумарно сягає майже 1,3 мільярда євро за рік.

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"Замки безпеки часто не зупиняють злодіїв – вони розрізають брезент. Для транспортних компаній ці крадіжки часто можуть означати втрату клієнта або величезні збитки їхньої репутації", - розповідає керуючий директор Euro Shell Germany Зенке Клейманн.

За повідомленням згаданої Асоціації, у березні збитки від крадіжок у зоні EMEA склали 21 280 826 євро. Середня вартість цих злочинів становила 591 344 євро.

Зростання крадіжок триває другий місяць поспіль

У квітні зафіксовано 244 повідомлення про крадіжки вантажів. У середньому щодня злодії цупили товарів на суму 834 367 євро.

У порівнянні з попереднім місяцем фінансові втрати від крадіжок товару на дорогах і паркінгах зросли на 54,9%. Другий місяць поспіль кількість таких злочинів зростає на 50 і більше відсотків.

Як і раніше, найбільш затребуваною категорією краденого залишається пальне. За чотири місяці воно лідирує у рейтингу крадіжок попри те, що повсюди на АЗС ціна дизельного пального знижується.

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Зафіксовано 74 крадіжки пального у 9 країнах: Хорватії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Румунії, Іспанії, Швеції та Великобританії. Щоправда, у квітні загальна кількість зареєстрованих зливів пального знизилася на 18,7% відносно березня.

ТОП-5 країн за кількістю зареєстрованих крадіжок:

Німеччина – 179 інцидентів

На цю країну у квітні припадає третина від загальних втрат у регіоні EMEA. Загальна вартість вкраденого становить 10 367 246 євро.

Великобританія – 103 інциденти

У 35 випадках заявлена вартість збитків сягнула 7 092 822 євро, що становить 28,3% від загальної вартості в зоні EMEA.

Франція – 89 інцидентів

У квітні там зареєстровано чотири дуже великі крадіжки вантажів на загальну суму 561 148 євро. П'ять крадіжок із ланцюжка постачання товарів на суму від 50 до 100 тисяч євро завдали загалом 389 578 євро збитків.

Італія – 74 інциденти

Статистика вантажних злочинів у процесі вантажних перевезень в Італії зросла за квітень на 21,3%. Зі згаданих випадків 40 найгучніших крадіжок дали загальний збиток у розмірі 1 804 024 євро.

Іспанія – 50 інцидентів

В Іспанії спостерігалося невелике зниження кількості зареєстрованих злочинів із 52 інцидентів у березні до 50 у квітні. Від 20 найбільших злочинів збитки склали 645 553 євро.

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Найгучніші крадіжки

У Бедфорді, Східна Англія, 21 квітня злодюги спромоглися за один раз поцупити невказані товари на суму понад 720 000 євро. Це – одна із найбільших крадіжок.

У Мансфельд-Зудхарці, Німеччина, 26 квітня крадії прорізали брезентовий тент напівпричепа і за короткий проміжок нічного часу вкрали з фури й швиденько вивезли майже 40 електровелосипедів. Без шанувальників екологічно чистого транспорту точно не обійшлося.