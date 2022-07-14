Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який зливав пальне з припаркованої вантажівки.

Патрульні поліцейські у Дарницькому районі столиці затримали на гарячому крадія, який зливав пальне прямо з припаркованого автомобіля. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці патрульної поліції Києва у мережі Facebook.

Читайте також: В Україні значно зросла кількість компаній що імпортують пальне

"Учора зранку інспектори отримали виклик від громадянина, який стверджував, що на вулиці Ревуцького невідомий зливає пальне з припаркованої обабіч дороги вантажівки", – сказано у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, патрульні, які приїхали на місце події, виявили вказаний автомобіль і чоловіка, який "саме займався зливом дизельного пального. Біля авто стояв рюкзак, у якому була десятилітрова каністра, наповнена паливом, і шланг".

"Виявилося, що 43-річний громадянин був дуже здивований, коли до нього підійшли інспектори. Чоловік не приховував свого розчарування від того, що його намір зазнав провалу", – кажуть патрульні.

Зловмисника затримали, а на місце події запросили власника автомобіля й слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції для з'ясування обставин події і надання правової кваліфікації діям злодія.