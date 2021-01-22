У викрадачів прокинулась совість, коли вони довідались, що власниця машини тяжко хвора. Або ж знайшлись небайдужі люди, які допомогли прокинутись совісті автокрадіїв.

В Італії невідомі вкрали автомобіль Fiat Doblo, а потім повернули його власниці, дізнавшись про її важку хворобу з соцмереж. У машині була залишена записка з вибаченнями, написана від руки, повідомляє Motor.

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Мінівен Fiat Doblo зник з лікарняної парковки в місті Барі на півдні Італії 13 січня. Автомобіль належить пані Даміані, яка страждає від розсіяного склерозу. Її донька Рита вирішила не обмежуватися зверненням в поліцію і написала про зникнення машини у своєму Facebook.

У публікації вона зазначила, що вкрадена машина була єдиним доступним її матері засобом пересування, який буде нелегко замінити. Doblo, обладнаний для користування людьми з обмеженими можливостями, був оснащений пандусом і інвалідним кріслом.

Публікація отримала широке поширення – нею поділилось більше тисячі людей і в результаті інформація дійшла до викрадачів. Через кілька днів пропажу виявив на припарковці біля свого будинку місцевий житель, який викликав карабінерів. Коли машину відкрили, на передньому сидінні виявили записку з вибаченнями.

“У нас теж є серце, вибачте нас, ми не знали про вашу патологіїю”, – написали, совісливі викрадачі.

Після щасливого возз'єднання з Doblo сім'я Даміані подякувала усім причетним і оголосила збір коштів на покупку іншого автомобіля для інвалідів, який планує передати місцевій благодійній організації.